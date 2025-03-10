На трассе М-5 около Нижнего Ломова случилось смертельное ДТП

10.03.2025 | 10:28

Утром в понедельник, 10 марта, на 535-м километре трассы М-5, в Нижнеломовском районе Пензенской области, случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 7:10 в 6 километрах от Нижнего Ломова столкнулись Renault Sandero под управлением мужчины 1971 года рождения (с пензенскими номерами), автобус Higer c водителем 1988 года рождения (тоже с пензенскими) и Sitrak с полуприцепом Krone, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

Водитель Renault скончался на месте до приезда скорой.

Пассажир автобуса - мужчина 1982 года рождения - получил травмы и был госпитализирован.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции в 10:13.