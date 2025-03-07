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Происшествия

Под Кузнецком молодой водитель сбил девочку-подростка

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Утром в четверг, 6 марта, на подъезде к Кузнецку с восточной стороны случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 7:34 на 11-м километре дороги 21-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 14-летнюю девочку.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Похожее ДТП 2 февраля случилось в Пензе. На улице Сурской водитель Renault Duster сбил 14-летнего мальчика. Подросток оказался в больнице с травмами различной степени тяжести.

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