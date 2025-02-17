Росгвардеец вытащил девушку из машины, вылетевшей в кювет

17.02.2025 | 12:21

Сотрудник пензенского управления Росгвардии вовремя вытащил из машины девушку, попавшую в ДТП.

Авария произошла 15 февраля рядом с Заречным. Молодая автолюбительница управляла Suzuki и вылетела с проезжей части в кювет.

«На месте происшествия случайно оказался начальник ОВО по ЗАТО Заречный Управления Росгвардии по Пензенской области майор полиции Сергей Семенов, который следовал на службу», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Мужчина заметил попавший в аварию автомобиль и остановился, несмотря на ограниченную видимость на дороге и плохую погоду, чтобы поспешить на помощь.

Он вытащил девушку из машины и вызвал экстренные службы.

«Благодаря грамотным и своевременным действиям стража правопорядка удалось избежать негативных последствий для здоровья пензячки, которой была своевременно оказана медицинская помощь», - добавили в ведомстве.