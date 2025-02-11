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Происшествия

Соседний с Пензенской областью регион вновь подвергся атаке БПЛА

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В ночь на вторник, 11 февраля, Саратовскую область вновь атаковали беспилотные летательные аппараты.

В 3:15 губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем телеграм-канале о поступившей информации об угрозе БПЛА. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

В 6:03 появилась информация о ликвидации дронов.

«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», - уточнил Бусаргин.

По данным Минобороны РФ, ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 - над Саратовской областью, 13 - над Ростовской, 6 -над Брянской, 2 - над Волгоградской и 1 - над Белгородской областью.

В 7:15 в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Кирова.

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