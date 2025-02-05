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Происшествия

Под Пензой в ДТП с тремя машинами пострадали люди

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В среду, 5 февраля, под Пензой случилось ДТП с тремя машинами, в нем пострадали люди.

Под Пензой в ДТП с тремя машинами пострадали люди

Авария произошла в 8:00 на 6-м км дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. Столкнулись легковой автомобиль FAW с 23-летним водителем, Renault Sandero с 41-летним и Renault Logan с 54-летним.

В результате пассажиров последней машины, 65-летнюю женщину и 66-летнего мужчину, госпитализировали с травмами. Водителя после осмотра врачей отпустили.

Под Пензой в ДТП с тремя машинами пострадали люди

Автомобилисту, управлявшему Renault Sandero, также оказали помощь на месте.

По данному факту проводится проверка, выясняются причины ДТП.

Под Пензой в ДТП с тремя машинами пострадали люди

«В зимний период увеличивается тормозной путь и возрастает риск заноса, в связи с чем основными правилами безопасности по-прежнему остаются контроль скоростного режима и дистанции, а также постоянная оценка дорожной обстановки, особенно в сложных погодных условиях», - обратилась к жителям региона начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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