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Происшествия

В Пензе посетитель бара решил испортить настроение окружающим

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Вечером в пятницу, 31 января, в баре на проспекте Победы в Пензе случился инцидент, в который пришлось вмешаться правоохранителям.

53-летний нетрезвый мужчина начал хулиганить: он приставал к посетителям, пытался спровоцировать конфликт, лез в драку, кричал и нецензурно бранился.

Бармен нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Они попытались выяснить причину неадекватного поведения мужчины.

«По словам гражданина, алкоголь испортил ему настроение, поэтому ему «захотелось испортить настроение окружающим», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

20 января в Ленинском районе Пензы росгвардейцы задержали 36-летнего посетителя пиццерии. Он не желал покидать заведение, хотя оно уже закрылось.

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