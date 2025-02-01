В Пензе посетитель бара решил испортить настроение окружающим

Вечером в пятницу, 31 января, в баре на проспекте Победы в Пензе случился инцидент, в который пришлось вмешаться правоохранителям.
53-летний нетрезвый мужчина начал хулиганить: он приставал к посетителям, пытался спровоцировать конфликт, лез в драку, кричал и нецензурно бранился.
Бармен нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Они попытались выяснить причину неадекватного поведения мужчины.
«По словам гражданина, алкоголь испортил ему настроение, поэтому ему «захотелось испортить настроение окружающим», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
20 января в Ленинском районе Пензы росгвардейцы задержали 36-летнего посетителя пиццерии. Он не желал покидать заведение, хотя оно уже закрылось.
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