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Происшествия

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

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Появились новые кадры с места ДТП под Спасском, где после столкновения с тягачом погиб 27-летний мужчина. Авария случилась в понедельник, 20 января.

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

По предварительным данным, в 17:19 на 468-м километре трассы М-5 тягач DAF XF с 64-летним водителем за рулем столкнулся с Mitsubishi Lancer. Затем грузовая машина слетела в кювет.

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, скончался на месте от травм.

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

«Управление Госавтоинспекции по Пензенской области обращается к участникам дорожного движения и призывает к неукоснительному соблюдению ПДД, особенно в сложных погодных условиях», - отметила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

Водителям необходимо следить за скоростью, дистанцией и боковым интервалом, избегать резких маневров и тормозить перед светофорами и пешеходными переходами.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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