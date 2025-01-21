Появились новые кадры смертельного ДТП под Спасском

21.01.2025 | 13:51

Появились новые кадры с места ДТП под Спасском, где после столкновения с тягачом погиб 27-летний мужчина. Авария случилась в понедельник, 20 января.

По предварительным данным, в 17:19 на 468-м километре трассы М-5 тягач DAF XF с 64-летним водителем за рулем столкнулся с Mitsubishi Lancer. Затем грузовая машина слетела в кювет.

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, скончался на месте от травм.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

«Управление Госавтоинспекции по Пензенской области обращается к участникам дорожного движения и призывает к неукоснительному соблюдению ПДД, особенно в сложных погодных условиях», - отметила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Водителям необходимо следить за скоростью, дистанцией и боковым интервалом, избегать резких маневров и тормозить перед светофорами и пешеходными переходами.