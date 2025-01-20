В Пензенском районе огонь уничтожил жилой дом

20.01.2025 | 11:19

В Пензенском районе утром в понедельник, 20 января, произошел пожар. Загорелся жилой дом на улице Овражной в селе Дубасово.

Последствия случившегося попали на видео. Кадры опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На них - одноэтажное строение, рядом с которым находятся пожарные.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, на тушение возгорания привлекли 3 единицы техники.

Огонь полностью уничтожил дом площадью 35 кв. метров. В ЧП никто не пострадал.

18 января пожар случился в селе Красная Горка Колышлейского района. Загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом. В ЧП пострадал 2-летний ребенок. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического прибора.