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Происшествия

В Пензенском районе огонь уничтожил жилой дом

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В Пензенском районе утром в понедельник, 20 января, произошел пожар. Загорелся жилой дом на улице Овражной в селе Дубасово.

Последствия случившегося попали на видео. Кадры опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На них - одноэтажное строение, рядом с которым находятся пожарные.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, на тушение возгорания привлекли 3 единицы техники.

Огонь полностью уничтожил дом площадью 35 кв. метров. В ЧП никто не пострадал.

18 января пожар случился в селе Красная Горка Колышлейского района. Загорелся деревянный дом, обложенный кирпичом. В ЧП пострадал 2-летний ребенок. По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического прибора.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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