В Колышлейском районе при пожаре пострадал двухлетний ребенок

18.01.2025 | 12:38

В субботу, 18 января, в селе Красная Горка Колышлейского района случился пожар, при котором пострадал ребенок.

Сообщение о возгорании на улице Мира поступило в 10:46. На борьбу с огнем прибыли 7 человек личного состава МЧС и добровольцы. Использовалось 3 единицы техники.

Деревянный дом, обложенный кирпичом, выгорел по всей площади 96 кв. м.

«Пострадал двухлетний мальчик. Причину произошедшего на месте устанавливают дознаватели», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического прибора.

17 января в Пензе пожарные спасли 5 жильцов загоревшегося двухэтажного дома на улице Стрелочной. С огнем боролись 18 человек, прибывшие на 4 спецмашинах.