Над соседним с Пензенской областью регионом сбили три беспилотника

16.01.2025 | 08:04

В ночь на четверг, 16 января, в Тамбовской области вновь была отражена атака украинских дронов. 3 беспилотных летательных аппарата сбиты в районе города Котовска и села Кузьмино-Гать.

«Пострадавших в результате налета нет. Обломками БПЛА частично повреждена кровля частного дома. Вся необходимая помощь по ликвидации последствий будет оказана», - сообщается в телеграм-канале правительства Тамбовской области.

В Минобороны РФ проинформировали, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.

15 из них уничтожены в Белгородской области, 7 - в Воронежской, 3 - в Тамбовской и 2 - в Курской области.

Вечером 14 января в поселке Новая Ляда Тамбовской области беспилотный летательный аппарат зацепился за ветки дерева и взорвался. Одному из домов были нанесены незначительные разрушения.