В Пензе разыскивают очевидцев ДТП с пенсионерками

12.01.2025 | 11:38

В Пензе полиция разыскивает очевидцев ДТП на улице Дзержинского, которое случилось 18 декабря 2024 года. В аварии пострадала 84-летняя женщина.

В 15:00 возле дома № 27 неизвестный водитель сбил пенсионерку, а затем уехал с места происшествия.

Кроме того, в Пензе ведут розыск свидетелей другого ДТП, которое случилось 12 ноября 2024 года. В нем тоже пострадала пожилая женщина.

Установлено, что на улице Светлой, напротив дома № 2Б, в 15:00 в салоне автомобиля неизвестного водителя упала 95-летняя пассажирка. Она получила травмы.

Свидетелей этих ДТП попросили обратиться в управление ГАИ УМВД России по Пензенской области по номерам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181, сообщили в областной ГАИ.