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Происшествия

В Пензе мужчина устроил скандал из-за музыки в баре

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В Пензе в одном из баров в Ленинском районе разгорелся скандал из-за музыки. Пьяному 33-летнему посетителю не понравился трек.

Недовольный гость заведения начал ругаться с персоналом и дебоширить. Успокаивать возмущенного горожанина пришлось бойцам Росгвардии, ранним утром приехавшим на вызов.

Однако попытки вразумить посетителя не увенчались успехом: он не реагировал на замечания.

«Нетрезвый дебошир был задержан и доставлен полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в баре на Окружной задержали мужчину, который во весь голос выкрикивал нецензурные слова. Никакие замечания на него не действовали.

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Источник — фото управления Росгвардии
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