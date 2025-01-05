В Пензе мужчина устроил скандал из-за музыки в баре

В Пензе в одном из баров в Ленинском районе разгорелся скандал из-за музыки. Пьяному 33-летнему посетителю не понравился трек.
Недовольный гость заведения начал ругаться с персоналом и дебоширить. Успокаивать возмущенного горожанина пришлось бойцам Росгвардии, ранним утром приехавшим на вызов.
Однако попытки вразумить посетителя не увенчались успехом: он не реагировал на замечания.
«Нетрезвый дебошир был задержан и доставлен полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.
Ранее в баре на Окружной задержали мужчину, который во весь голос выкрикивал нецензурные слова. Никакие замечания на него не действовали.
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