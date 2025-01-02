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Происшествия

В Пензенской области ищут жителя Саранска с потерей памяти

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На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена ориентировка на 72-летнего жителя Саранска Алексея Ивановича Дарькина.

Как пояснили волонтеры, мужчина 1 января взял сумку на колесах, вышел из дома и не вернулся. Он может находиться в Пензенской области.

Алексей Дарькин имеет рост 178 см, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. На нем были красная куртка, синие штаны, черные сапоги, красно-белая шапка.

Есть вероятность, что мужчина потерял память.

«Если у вас имеются сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112», - обратились добровольцы к пензенцам.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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