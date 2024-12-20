В Старом Кряжиме пропал 73-летний Сергей Золотой

В Кузнецком районе пропал 73-летний Сергей Иванович Золотой из села Старый Кряжим. Он ушел из дома 5 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Родственники мужчины обратились за помощью в региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт», 20 декабря те начали распространять ориентировки.
Приметы пропавшего таковы: рост - 170 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. Пенсионер носит бороду и усы.
В день исчезновения на нем были темные куртка, штаны и шапка.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.
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