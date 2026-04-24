В Городищенском районе сгорел жилой дом

В селе Канаевка Городищенского района произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 8:29 четверга, 23 апреля.

Загорелся жилой дом на улице Советской. Огонь уничтожил крышу строения и помещения внутри.

В ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания, сообщили в городищенской службе спасения.

20 апреля пожар произошел в деревянном доме в Никольске. В ЧП пострадал 61-летний мужчина.

12 апреля при пожаре в частном доме в селе Старая Толковка Пачелмского района пострадал 55-летний мужчина.