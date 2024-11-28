Трагедия на Олимпийской аллее: прокуратура проводит проверку

28.11.2024 | 17:59

По поручению и. о. прокурора области Александра Лейзенберга прокуратура Первомайского района г. Пензы проводит проверку по факту смерти мужчины в результате падения дерева на Олимпийской аллее.

«Надзорное ведомство даст оценку надлежащему исполнению должностными лицами и уполномоченными органами полномочий в сфере благоустройства при содержании зеленых насаждений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

ЧП случилось утром 25 ноября. Во время утренней пробежки на 41-летнего жителя Пензы упало дерево, от полученной травмы он скончался в больнице.

По данным областного СУ СКР, трагедия произошла на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки напротив здания на улице Лермонтова, 34. Мужчина получил травму головы.

У погибшего остались жена и маленький ребенок.