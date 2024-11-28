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Происшествия

Трагедия на Олимпийской аллее случилась в 15 метрах от дорожки

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В Пензе следователи устанавливают обстоятельства смерти 41-летнего мужчины, на которого упало дерево на Олимпийской аллее.

Трагедия случилась утром в понедельник, 25 ноября, горожанин находился на расстоянии около 15 метров от асфальтированной дорожки напротив здания на улице Лермонтова, 34.

От полученной травмы головы пензенец скончался в лечебном учреждении.

«В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

В соцсетях уточнили, что в то злополучное утро он отправился на пробежку. У погибшего остались жена и маленький ребенок.

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Источник — фото областного СУ СКР
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