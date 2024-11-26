В Земетчинском районе при пожаре погиб пенсионер

26.11.2024 | 09:15

В Земетчинском районе следователи проводят проверку по факту смерти 71-летнего мужчины при пожаре.

Трагедия случилась утром в понедельник, 25 ноября. Загорелся дом на улице Первомайской в селе Гоголев Бор. После ликвидации пламени пожарные нашли тело пожилого хозяина.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара. После проверки примут процессуальное решение.