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Происшествия

В Земетчинском районе при пожаре погиб пенсионер

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В Земетчинском районе следователи проводят проверку по факту смерти 71-летнего мужчины при пожаре.

Трагедия случилась утром в понедельник, 25 ноября. Загорелся дом на улице Первомайской в селе Гоголев Бор. После ликвидации пламени пожарные нашли тело пожилого хозяина.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара. После проверки примут процессуальное решение.

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Источник — видео СУ СКР по области
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