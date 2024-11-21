Сетевое издание|18+|Четверг|21 ноя 2024|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Печать
Telegram

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места смертельной аварии, случившейся в Кузнецком районе днем в среду, 20 ноября.

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Предварительно установлено, что в 12:20 на 19-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка столкнулись «Лада-Гранта» и «Шевроле-Нива». За рулем первого автомобиля был 67-летний водитель, вторым управлял 59-летний мужчина.

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Обе машины вынесло с дороги в кювет. У «Нивы» оказалась разбита передняя часть, для «Гранты» основной удар пришелся на пассажирскую сторону. Находившаяся в салоне «Лады» 66-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Обоих водителей - участников ДТП, а также 47-летнего пассажира «Нивы» доставили в медицинское учреждение. Госпитализация им не потребовалась.

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео областной ГАИ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте