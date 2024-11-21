Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

21.11.2024 | 09:55

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места смертельной аварии, случившейся в Кузнецком районе днем в среду, 20 ноября.

Предварительно установлено, что в 12:20 на 19-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка столкнулись «Лада-Гранта» и «Шевроле-Нива». За рулем первого автомобиля был 67-летний водитель, вторым управлял 59-летний мужчина.

Обе машины вынесло с дороги в кювет. У «Нивы» оказалась разбита передняя часть, для «Гранты» основной удар пришелся на пассажирскую сторону. Находившаяся в салоне «Лады» 66-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Обоих водителей - участников ДТП, а также 47-летнего пассажира «Нивы» доставили в медицинское учреждение. Госпитализация им не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.