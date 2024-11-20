В Кузнецком районе ДТП унесло жизнь 66-летней женщины

20.11.2024 | 16:39

Днем в среду, 20 ноября, в Кузнецком районе случилась смертельная авария.

Предварительно установлено, что в 12:20 на 19-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка столкнулись «Лада-Гранта» и «Шевроле Нива». За рулем первого автомобиля был 67-летний водитель, вторым управлял 59-летний мужчина.

Находившаяся в салоне «Лады» 66-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Обоих водителей - участников ДТП, а также 47-летнего пассажира «Нивы» доставили в медицинское учреждение.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.