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Происшествия

Тротуар стал проезжей частью из-за ДТП на улице Долгова

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Утром в среду, 30 октября, на улице Долгова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.

Вблизи пересечения с улицей Чехова Nissan угодил под лесовоз с древесиной.

Грузовик развернуло поперек проезжей части, так что другие автомобилисты вынуждены были объезжать участников ДТП по тротуару, что вызвало возмущение пешеходов.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Очевидцам случившееся напомнило сюжет цикла фильмов ужасов «Пункт назначения», в одной из частей которого происходит жуткая автокатастрофа: на скоростной магистрали из фуры начинают выпадать бревна, это приводит к столкновениям транспортных средств и множеству жертв.

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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