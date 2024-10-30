Тротуар стал проезжей частью из-за ДТП на улице Долгова

30.10.2024 | 11:20

Утром в среду, 30 октября, на улице Долгова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.

Вблизи пересечения с улицей Чехова Nissan угодил под лесовоз с древесиной.

Грузовик развернуло поперек проезжей части, так что другие автомобилисты вынуждены были объезжать участников ДТП по тротуару, что вызвало возмущение пешеходов.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Очевидцам случившееся напомнило сюжет цикла фильмов ужасов «Пункт назначения», в одной из частей которого происходит жуткая автокатастрофа: на скоростной магистрали из фуры начинают выпадать бревна, это приводит к столкновениям транспортных средств и множеству жертв.