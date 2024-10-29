Пензенцев ждет масштабное отключение холодной воды

29.10.2024 | 19:28

В нескольких микрорайонах Пензы более чем на сутки отключат холодную воду. Причина - утечка на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Кольцова.

Ресурс будет отсутствовать с 6:00 четверга, 31 октября, до 8:00 пятницы, 1 ноября, по адресам:

- ул. Лозицкой;

- 2-й, 3-й, 5-й Виноградные проезды;

- ул. Рахманинова; 1-й, 2-й, 3-й проезды Рахманинова;

- ул. Мусоргского; 1-й проезд Мусоргского;

- ул. Глазунова;

- ул. Тернопольская;

- проспекты Победы и Строителей;

- ул. Минская;

- ул. Ульяновская;

- ул. Кронштадтская;

- ул. Онежская;

- ул. Ладожская;

- ул. Собинова;

- ул. Стасова;

- ул. Бородина;

- 4-й, 6-й проезды Пестеля;

- 1-й, 2-й проезды Стасова;

- ул. Лядова;

- ул. Генерала Глазунова;

- ул. 65-летия Победы;

- ул. Яшиной 8, 6, 2;

- ул. Одесская;

- ул. Яблоневая;

- ул. Хорошая;

- ул. Большая Поляна и Малая Поляна;

- ул. Виражная;

- ул. Переходная;

- ул. Ясная;

- ул. Радужная и проезды;

- ул. Сиреневая;

- ул. Кленовый Бульвар;

- ул. Рябиновая и проезды;

- ул. Малинка;

- ул. Кольцова;

- проезд Будашкина;

- ул. Маресьева и проезд Маресьева;

- ул. Гастелло;

- ул. Сурикова;

- ул. Челюскина;

- ул. Большая Бугровка;

- ул. Виражная;

- ул. Харьковская;

- ул. Орловская;

- ул. Аксакова;

- ул. Кубинская;

- ул. Волгоградская;

- ул. Чебышева;

- ул. Сахарова;

- ул. Симферопольская;

- ул. Липовская;

- ул. Ферганская;

- ул. Пермская;

- ул. Загородная;

- ул. Львовская;

- ул. Мереняшева;

- ул. Кордон Октябрьский Сад;

- ул. Курская, 70;

- ул. Окружная, 27В;

- ул. Воронова, 16;

- ул. Энгельса;

- СЗК «Дизель Арена».

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсники.