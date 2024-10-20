В Пензе разыскивают водителя, сбившего женщину на ул. Луначарского

20.10.2024 | 10:18

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП на улице Луначарского, напротив дома № 39.

8 октября в 15:30 неизвестный водитель сбил переходившую дорогу 26-летнюю женщину. Она получила травмы. Автомобилист скрылся с места происшествия.

Свидетелей ДТП просят позвонить по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05, также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, сообщили в областной ГАИ.

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают водителя, сбившего женщину на улице Пушанина.

ДТП случилось 2 октября в 22:00 напротив дома № 11.