Пожилой кузнечанин умер в больнице после наезда «Лады-Гранты»

В четверг, 17 октября, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Об этом сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 15:58 у дома № 9 на улице Тухачевского 39-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на 75-летнего пешехода.
Пострадавшего госпитализировали с травмами. Усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом - пожилой мужчина скончался в больнице.
Причины и обстоятельства трагического ДТП устанавливают специалисты.
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