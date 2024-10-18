Пожилой кузнечанин умер в больнице после наезда «Лады-Гранты»

18.10.2024 | 10:10

В четверг, 17 октября, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Об этом сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 15:58 у дома № 9 на улице Тухачевского 39-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» наехал на 75-летнего пешехода.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом - пожилой мужчина скончался в больнице.

Причины и обстоятельства трагического ДТП устанавливают специалисты.