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Происшествия

Гибель подростка на путях в Кузнецке: возбуждено уголовное дело

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В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка на железной дороге вблизи станции Кузнецк. Трагедия случилась днем в среду, 16 октября.

«Несовершеннолетний пытался перейти пути по оборудованному пешеходному переходу, при этом использовал наушники», - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Гибель подростка на путях в Кузнецке: возбуждено уголовное дело

Мальчика сбил грузовой поезд, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, готовится к назначению ряд экспертиз», - добавили в МСУТ СКР.

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Источник — видео Центрального МСУТ СКР
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