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Происшествия

В Сердобске ищут 66-летнего Евгения Белякова

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В Сердобске пропал 66-летний местный житель Евгений Александрович Беляков. 13 октября он вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Об исчезновении мужчины сообщили в среду, 16-го числа, волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Евгения Александровича: рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Носит усы.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку и темные брюки, обувь - ботинки с белой подошвой.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.

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Источник — фото канала «Лиза Алерт»
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