Посетитель пензенского ресторана разбил витрину с мягкими игрушками

15.10.2024 | 07:44

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о том, что в ресторане на улице Пушкина в Пензе сработала тревожная сигнализация.

Через несколько минут правоохранители прибыли по адресу. Их встретил администратор заведения.

«Он сообщил, что один из посетителей ресторана переборщил со спиртными напитками, потерял координацию и навалился на витрину с мягкими игрушками, отчего она упала на пол и разбилась», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы доставили 46-летнего дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Это не первый случай, когда нетрезвые клиенты портят имущество увеселительных заведений. Так, 10 сентября в ресторане на проспекте Строителей одному из посетителей не понравилось музыкальное сопровождение отдыха. Он стал размахивать руками, добиваясь смены репертуара, и облил пульт диджея пивом. Аппаратура сломалась, но мужчина отказался возмещать ущерб. Разбираться в инциденте пришлось сотрудникам Росгвардии.