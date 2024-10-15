Ночной пожар в микрорайоне Согласие тушили 33 человека

15.10.2024 | 11:34

В ночь на вторник, 15 октября, в пензенском микрорайоне Согласие случился сильный пожар. Кадры с места событий появились в Сети.

По словам свидетеля, сначала в Аптекарском проезде загорелась баня, а затем пламя перекинулось на дом.

«Пожар начался около полуночи, а видео сняли в 4:25 - на тот момент с огнем все еще боролись. Все Согласие было окутано дымом», - рассказала очевидица.

«Дом сгорел дотла. Пепел разлетался на десятки метров, оседая на другие дома», - дополнил другой местный житель.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что информация о возгорании в Аптекарском проезде поступила в 0:23. С пламенем боролись 33 пожарных, привлекалось 8 единиц техники.

В итоге кирпичный 2-этажный дом площадью 300 кв. м лишился кровли и выгорел внутри. Деревянный дом площадью 50 кв. м и деревянные постройки такой же площади, крытые металлом, сгорели.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.