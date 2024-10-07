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Происшествия

На улице Каракозова в Пензе загорелся двухэтажный дом

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В понедельник, 7 октября, на улице Каракозова в Пензе случился пожар. Столб дыма привлек внимание людей, находившихся в центре города и других микрорайонах.

Как оказалось, загорелся двухэтажный заброшенный дом. Огонь охватил крышу и внутренние помещения строения. Ликвидировать пожар выехали сотрудники МЧС.

«27 огнеборцев и 5 единиц техники привлечены на тушение», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На данный момент площадь пожара составляет 220 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

За минувшие сутки в Пензенской области было потушено 6 пожаров. Один из них оказался смертельным: в поселке Сура Никольского района обнаружен погибшим 34-летний мужчина.

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Источник — видео областного ГУ МЧС РФ
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