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Происшествия

На Шуисте снова загорелась территория стадиона «Спартак»

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Вечером во вторник, 1 октября, загорелась территория стадиона «Спартак», расположенного на улице Клары Цеткин, 47, в микрорайоне Шуист.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что вспыхнула трава на площади 700 кв. м. «На месте работают 2 единицы техники и 9 человек личного состава», - уточнили в управлении.

Аналогичное ЧП случилось на стадионе 17 июля. До приезда пожарных двое мужчин сбивали пламя ветками. Никто из людей тогда не пострадал.

Территория стадиона «Спартак» пользуется популярностью у жителей Шуиста, но давно нуждается в благоустройстве.

Объект находится в ведении технологического университета. В 2024 году вуз направил запрос в Министерство науки и высшего образования РФ о потребности в капитальном ремонте и реконструкции стадиона, но ясности пока нет.

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Источник — фото канала «Просто Пенза»
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