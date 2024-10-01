На Шуисте снова загорелась территория стадиона «Спартак»

01.10.2024 | 19:47

Вечером во вторник, 1 октября, загорелась территория стадиона «Спартак», расположенного на улице Клары Цеткин, 47, в микрорайоне Шуист.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что вспыхнула трава на площади 700 кв. м. «На месте работают 2 единицы техники и 9 человек личного состава», - уточнили в управлении.

Аналогичное ЧП случилось на стадионе 17 июля. До приезда пожарных двое мужчин сбивали пламя ветками. Никто из людей тогда не пострадал.

Территория стадиона «Спартак» пользуется популярностью у жителей Шуиста, но давно нуждается в благоустройстве.

Объект находится в ведении технологического университета. В 2024 году вуз направил запрос в Министерство науки и высшего образования РФ о потребности в капитальном ремонте и реконструкции стадиона, но ясности пока нет.