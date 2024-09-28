В Пензе с 20 сентября разыскивают Александра Максимова

28.09.2024 | 21:08

Волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего жителя Пензы Александра Алексеевича Максимова. О местонахождении мужчины ничего не известно с 20 сентября.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 28-го числа.

Рост мужчины 176 сантиметров, телосложение нормальное. У Александра Максимова голубые глаза и короткие русые волосы.

В день исчезновения на нем были серая кофта, черные штаны, белые кроссовки и черная кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.