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Происшествия

18-летнюю пензячку избили после просьбы не материться при детях

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В Пензе задержали 41-летнего мужчину, который избил 18-летнюю девушку на улице Ульяновской.

Инцидент произошел во вторник, 24 сентября, рядом с детской площадкой. Нетрезвый мужчина громко и нецензурно выражался, нарушал общественный порядок. Юная горожанка сделала ему замечание. Тот в ответ пустил в ход кулаки.

Сообщение о происшествии поступило в полицию, а оттуда - сотрудникам Росгвардии. Бойцы выехали на место и задержали агрессора.

«Стражи правопорядка доставили дебошира полицейским для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее на улице Ладожской в Пензе 34-летний мужчина во время разговора избил знакомую. Женщине не понравилось, что собеседник нетрезв, и она сделала ему замечание. Агрессора также задержали росгвардейцы.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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