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Происшествия

В Пензе женщину избили посреди улицы Ладожской

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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего дебошира, избившего знакомую на улице Ладожской. Все произошло в среду, 31 июля.

Мужчина и женщина общались. Горожанке не понравилось, что собеседник нетрезв, и она сделала ему замечание. Старый друг разозлился и два раза ударил пензячку по лицу. На место вызвали правоохранителей.

Прибыв по адресу, росгвардейцы увидели пострадавшую женщину, драчун также находился неподалеку.

«Стражи правопорядка задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Пензенцы нередко распускают руки под влиянием выпитого алкоголя. Так, на улице Калинина 39-летний горожанин избил деда. Ссора произошла после того, как 86-летний родственник поинтересовался у внука, когда тот планирует устроиться на работу.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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