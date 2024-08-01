В Пензе женщину избили посреди улицы Ладожской

01.08.2024 | 12:11

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего дебошира, избившего знакомую на улице Ладожской. Все произошло в среду, 31 июля.

Мужчина и женщина общались. Горожанке не понравилось, что собеседник нетрезв, и она сделала ему замечание. Старый друг разозлился и два раза ударил пензячку по лицу. На место вызвали правоохранителей.

Прибыв по адресу, росгвардейцы увидели пострадавшую женщину, драчун также находился неподалеку.

«Стражи правопорядка задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Пензенцы нередко распускают руки под влиянием выпитого алкоголя. Так, на улице Калинина 39-летний горожанин избил деда. Ссора произошла после того, как 86-летний родственник поинтересовался у внука, когда тот планирует устроиться на работу.