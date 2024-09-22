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Происшествия

Сильный пожар в Междуречье удалось потушить

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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в районе улицы Рузляева в Междуречье, случившийся днем в воскресенье, 22 сентября. Горела сухая трава на площади трех гектаров.

Сильный пожар в Междуречье удалось потушить

Как сообщалось ранее, тревожный сигнал поступил в 12:44. Пензенцы из разных частей города могли видеть в небе большой столб густого белого дыма. Они делились кадрами в Сети.

Бороться с пламенем отправились 18 пожарных на 4 спецмашинах.

Сильный пожар в Междуречье удалось потушить

«Существовала угроза перехода огня на жилые строения. Благодаря грамотным действиям сотрудников этого удалось избежать», - рассказали в областном ГУ МЧС России.

Жителям региона напоминают - на территории Сурского края сохраняется особый противопожарный режим. Это значит, что разведение костров категорически запрещено.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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