Сильный пожар в Междуречье удалось потушить

22.09.2024 | 15:56

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в районе улицы Рузляева в Междуречье, случившийся днем в воскресенье, 22 сентября. Горела сухая трава на площади трех гектаров.

Как сообщалось ранее, тревожный сигнал поступил в 12:44. Пензенцы из разных частей города могли видеть в небе большой столб густого белого дыма. Они делились кадрами в Сети.

Бороться с пламенем отправились 18 пожарных на 4 спецмашинах.

«Существовала угроза перехода огня на жилые строения. Благодаря грамотным действиям сотрудников этого удалось избежать», - рассказали в областном ГУ МЧС России.

Жителям региона напоминают - на территории Сурского края сохраняется особый противопожарный режим. Это значит, что разведение костров категорически запрещено.