В МЧС рассказали о крупном пожаре в Междуречье

22.09.2024 | 13:38

В воскресенье, 22 сентября, в Пензе, в районе улицы Рузляева в Междуречье, случился крупный пожар. Его смогли наблюдать жители разных частей города.

Очевидцы поделились кадрами в Сети. На них запечатлен большой столб белого густого дыма.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, тревожный сигнал поступил в 12:44. Пламя охватило 800 квадратных метров травы.

На месте работают пожарные.

Накануне жителей Пензы встревожил столб густого черного дыма, поднимавшийся недалеко от микрорайона Арбековская Застава. Выяснилось, что в селе Богословка загорелись деревянные поддоны.

Источник видео - «Пенза Новости».