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Происшествия

В МЧС рассказали о крупном пожаре в Междуречье

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В воскресенье, 22 сентября, в Пензе, в районе улицы Рузляева в Междуречье, случился крупный пожар. Его смогли наблюдать жители разных частей города.

Очевидцы поделились кадрами в Сети. На них запечатлен большой столб белого густого дыма.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, тревожный сигнал поступил в 12:44. Пламя охватило 800 квадратных метров травы.

В МЧС рассказали о крупном пожаре в Междуречье

На месте работают пожарные.

Накануне жителей Пензы встревожил столб густого черного дыма, поднимавшийся недалеко от микрорайона Арбековская Застава. Выяснилось, что в селе Богословка загорелись деревянные поддоны.

Источник видео - «Пенза Новости».

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Источник — фото из чата «ГПЗ-Онлайн» в телеграм
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