В Башмаковском районе пожар унес жизнь 47-летней женщины

10.09.2024 | 11:42

В Башмаковском районе при пожаре погибла 47-летняя женщина. ЧП случилось в селе Митрофаново днем в понедельник, 9 сентября.

Вспыхнул срубовый дом на улице Вяхирева. Сообщение о пожаре поступило в 11:44. Ликвидацией огня занимались 4 спасателя, прибывших на 2 спецмашинах.

Пламя уничтожило крышу дома, а также помещения внутри. После тушения огня пожарные нашли погибшую хозяйку.

«При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Очаг пожара нашли на террасе.

По факту ЧП организовали проверку. Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.