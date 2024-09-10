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Происшествия

В Башмаковском районе пожар унес жизнь 47-летней женщины

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В Башмаковском районе при пожаре погибла 47-летняя женщина. ЧП случилось в селе Митрофаново днем в понедельник, 9 сентября.

Вспыхнул срубовый дом на улице Вяхирева. Сообщение о пожаре поступило в 11:44. Ликвидацией огня занимались 4 спасателя, прибывших на 2 спецмашинах.

Пламя уничтожило крышу дома, а также помещения внутри. После тушения огня пожарные нашли погибшую хозяйку.

В Башмаковском районе пожар унес жизнь 47-летней женщины

«При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В Башмаковском районе пожар унес жизнь 47-летней женщины

Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Очаг пожара нашли на террасе.

По факту ЧП организовали проверку. Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.

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Источник — фото СУ СКР по области
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