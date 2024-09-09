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Происшествия

В Сердобском районе погиб 76-летний водитель мопеда

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В воскресенье, 8 сентября, в ДТП в Сердобском районе погиб человек. Там столкнулись мопед «Орион» и «Лада-Гранта».

В Сердобском районе погиб 76-летний водитель мопеда

По предварительным данным, авария случилась в 5:45 у дома № 60 на улице Первомайской в селе Куракино.

Двухколесным транспортом управлял 76-летний водитель, а машиной - 65-летний.

В Сердобском районе погиб 76-летний водитель мопеда

«В результате происшествия водитель мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в управлении Госавтоинспекции областного УМВД РФ.

Проводится проверка.

Ранее в Пензе два юных мотоциклиста пострадали в ДТП. Они катались по частному сектору в Терновке.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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