В Никольске огонь охватил дом, гараж и автомобиль

07.09.2024 | 13:31

Утром в субботу, 7 сентября, в Никольске семья лишилась крова и имущества - все уничтожил огонь.

В 7:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступил вызов: на улице Индустриальной загорелись дом и надворные постройки.

От МЧС России на борьбу с пламенем прибыли 11 человек на 4 спецавтомобилях, сообщили в главном региональном управлении ведомства.

Огонь повредил кровлю и внутренние помещения деревянного дома площадью 80 кв. м, а также полностью уничтожил металлический гараж (15 кв. м) и автомобиль.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в службе спасения Никольского района.