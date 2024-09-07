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Происшествия

В Никольске огонь охватил дом, гараж и автомобиль

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Утром в субботу, 7 сентября, в Никольске семья лишилась крова и имущества - все уничтожил огонь.

В 7:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступил вызов: на улице Индустриальной загорелись дом и надворные постройки.

В Никольске огонь охватил дом, гараж и автомобиль

От МЧС России на борьбу с пламенем прибыли 11 человек на 4 спецавтомобилях, сообщили в главном региональном управлении ведомства.

В Никольске огонь охватил дом, гараж и автомобиль

Огонь повредил кровлю и внутренние помещения деревянного дома площадью 80 кв. м, а также полностью уничтожил металлический гараж (15 кв. м) и автомобиль.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в службе спасения Никольского района.

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Источник — фото МКУ Никольского района «Служба спасения»
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