В Никольске огонь охватил дом, гараж и автомобиль

Утром в субботу, 7 сентября, в Никольске семья лишилась крова и имущества - все уничтожил огонь.
В 7:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу района поступил вызов: на улице Индустриальной загорелись дом и надворные постройки.
От МЧС России на борьбу с пламенем прибыли 11 человек на 4 спецавтомобилях, сообщили в главном региональном управлении ведомства.
Огонь повредил кровлю и внутренние помещения деревянного дома площадью 80 кв. м, а также полностью уничтожил металлический гараж (15 кв. м) и автомобиль.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в службе спасения Никольского района.