В Бессоновском районе пропала 55-летняя Анна Сысоева

26.08.2024 | 18:18

Волонтеры и полиция ищут 55-летнюю жительницу села Блохино Бессоновского района Анну Николаевну Сысоеву, местонахождение которой неизвестно с 16 августа.

Ориентировка на нее размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Анны Сысоевой - 170 см; у нее худощавое телосложение, длинные темные волосы с проседью, собранные в хвост, и темные глаза.

В день исчезновения на ней были черный свитер, темные брюки и черные ботинки.

Анна Сысоева нуждается в медицинской помощи. Всех, кому известна информация о ней, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.