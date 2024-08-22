В Лунинском районе пенсионерка не вернулась из леса

22.08.2024 | 07:44

65-летняя жительница села Напольный Вьяс Лунинского района Нина Федоровна Мельникова пропала во вторник, 20 августа. Она ушла в лес и не вернулась.

Ориентировка на женщину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Нина Мельникова имеет рост 164 см, плотное телосложение, темные короткие волосы с проседью, карие глаза.

На ней были надеты коричневый свитер, серая жилетка, темно-синие штаны, черные кроссовки, светлая бейсболка.

С собой сельчанка взяла черный рюкзак.

Всех, кому известно что-либо о Нине Мельниковой, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.