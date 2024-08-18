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Происшествия

Из дома на ул. Ухтомского эвакуировали 3 человек

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В Пензе в воскресенье, 18 августа, произошел пожар в 5-этажном доме на улице Ухтомского. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 2:21.

Загорелась однокомнатная квартира на 4-м этаже. На ликвидацию пламени привлекли 12 пожарных и 3 спецмашины.

Спасатели эвакуировали 3 человек. Огонь уничтожил комнату площадью 15 кв. метров.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

16 августа загорелась квартира в многоэтажке на проспекте Победы. Пламя охватило 2 балкона, а также комнату площадью 12 кв. метров. По предположению свидетелей, к ЧП мог привести брошенный окурок.

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