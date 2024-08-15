В Вадинском районе пострадал 8-летний пассажир мотоблока

15.08.2024 | 14:10

В Вадинском районе в ДТП попал 31-летний водитель мотоблока «Лифан М-54». В результате пострадал его маленький пассажир.

Это случилось в среду, 14 августа. В 10:40 на 2-м километре дороги Вадинск - Выборное - Сноховка водитель не справился с управлением. Мотоблок вылетел в кювет и опрокинулся.

8-летний пассажир получил травмы, медики госпитализировали его, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

В июне 2022 года в Нижнем Ломове 13-летний подросток скончался после падения с мотоблока. Мальчик решил перегнать его, но при развороте не удержал равновесие. Ударившись, школьник лишился сознания и больше не пришел в себя.