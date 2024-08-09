В Белинском районе пропал 75-летний Абдул-Хамит Акжигитов

09.08.2024 | 10:19

В Белинском районе пропал 75-летний житель села Невежкино Абдул-Хамит Тагиржанович Акжигитов. Он вышел из дома 7 августа и до сих пор не вернулся.

Об этом утром в пятницу, 9-го числа, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратились родственники пенсионера.

Приметы мужчины таковы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения на нем были серый свитер, черные брюки, резиновые калоши, коричневая вязаная шапка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный) или по номеру 112», - обратились к населению волонтеры.