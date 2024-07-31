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Происшествия

Пензенцев напугал мужчина, размахивавший ножом на улице

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Вечером во вторник, 30 июля, в Пензе задержали 45-летнего горожанина, который вел себя агрессивно и размахивал ножом.

Очевидцы рассказали в Сети, что компания мужчин очень громко ругалась - сначала у магазина «Стрела» на Луначарского, затем у дома № 34 на Толстого. Один из них достал нож и напал на другого.

«Не поделили любимую. Вот и вся причина. Теперь один в реанимации, а другой за решеткой», - поделилась информацией одна из пользовательниц.

Пензенцев напугал мужчина, размахивавший ножом на улице

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, 30-го числа в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Луначарского неизвестный в ходе конфликта нанес ножевое ранение мужчине.

«На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, которые установили личность нападавшего и произвели его задержание. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - пояснили «ПензаИнформ» в ведомстве.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Источник фото - группа «Пенза Новости».

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Источник — видео канала «Короче, Пенза»
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