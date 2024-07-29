В Пензе начались поиски 73-летней Нины Клоповой

29.07.2024 | 13:11

В Пензе пропала 73-летняя местная жительница Нина Георгиевна Клопова (Апарина). Утром в понедельник, 29 июля, она вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор никто не знает, где она.

О начале поисков днем сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт», к которым обратились родственники женщины.

Приметы пропавшей таковы: рост 158 см, телосложение худощавое, волосы короткие, светлые, с проседью, глаза голубые.

При исчезновении на ней были бледно-зеленый пиджак, розовая кофта, бледно-розовые брюки, белые босоножки, белая шляпа с голубой ленточкой.

Волонтеры предупредили, что женщина нуждается в медицинской помощи, она дезориентирована.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению поисковики.

Upd: в 14:55 появилось оповещение, что пенсионерка найдена живой.