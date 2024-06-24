В Бековском районе школа заплатила за поврежденные зубы ученицы

24.06.2024 | 09:24

В Бековском районе второклассница, находясь в школе, на перемене получила травму - повредила два зуба. Учебному заведению пришлось компенсировать ей моральный вред.

Мать ребенка пришла на прием к первому заместителю прокурора области Александру Лейзенбергу и рассказала о случившемся 6 апреля 2023 года.

«Классный руководитель не обеспечил должный контроль за поведением учащихся и не сообщил о произошедшем ни родителям, ни администрации школы», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Директору образовательного учреждения было внесено представление. По результатам его рассмотрения педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор района предъявил школе иск. Суд удовлетворил его и взыскал в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и транспортных расходов - ее возили лечить в Пензу.

«Решение суда ответчик исполнил», - добавила Светлана Артамонова.