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Происшествия

Из пожара на ул. Радужной в Засечном спасли человека

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Днем в пятницу, 21 июня, в селе Засечном Пензенского района случился очередной пожар.

Местных жителей взволновал приезд нескольких спецмашин к дому № 10 на улице Радужной, они стали интересоваться, в чем дело.

Как оказалось, возгорание произошло в одной из квартир, на место выехали подразделения, огонь был потушен подручными средствами.

«Один человек спасен», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту пожара будет проведена проверка, во время которой специалисты изучат все обстоятельства случившегося и установят причину.

8 мая пожар случился в соседнем доме № 8 - вспыхнули вещи на балконе. Тогда пострадал мужчина 1994 года рождения.

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Источник — фото канала «Подслушано Спутник»
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