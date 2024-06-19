В Пензе с мая ищут 19-летнего Андрея Вольнова

19.06.2024 | 19:36

В Пензе разыскивают 19-летнего Андрея Олеговича Вольнова. О его местонахождении ничего неизвестно с 23 мая.

Ориентировка на молодого человека размещена на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего - 178 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза карие.

Андрей Вольнов был одет в черные футболку и шорты, обувь - серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает об исчезновении пензенца, просят позвонить по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.