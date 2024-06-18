В Тамале в многоквартирном доме обрушился потолок

18.06.2024 | 19:54

В Тамале в многоквартирном доме № 24 на улице Лермонтова обрушилось одно из потолочных перекрытий. Районная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, ЧП случилось при ремонте крыши здания.

Никто из людей не пострадал. Жильцам, вынужденным покинуть свои квартиры, предоставили возможность для переселения в пункты временного размещения.

Прокуратура Тамалинского района организовала проверку по факту обрушения, в ходе которой намерена установить причины произошедшего, оценить исполнение требований закона при выполнении ремонта, а также соблюдение прав жителей дома.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - заверила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.