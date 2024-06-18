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Происшествия

В Тамале в многоквартирном доме обрушился потолок

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В Тамале в многоквартирном доме № 24 на улице Лермонтова обрушилось одно из потолочных перекрытий. Районная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, ЧП случилось при ремонте крыши здания.

В Тамале в многоквартирном доме обрушился потолок

Никто из людей не пострадал. Жильцам, вынужденным покинуть свои квартиры, предоставили возможность для переселения в пункты временного размещения.

В Тамале в многоквартирном доме обрушился потолок

Прокуратура Тамалинского района организовала проверку по факту обрушения, в ходе которой намерена установить причины произошедшего, оценить исполнение требований закона при выполнении ремонта, а также соблюдение прав жителей дома.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - заверила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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