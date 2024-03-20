В Кузнецком районе огонь уничтожил пятиквартирный дом

20.03.2024 | 15:31

В Кузнецком районе сгорел 5-квартирный жилой дом. ЧП случилось утром 19 марта в селе Верхозим.

В 10:41 пожарные получили сообщение, что огонь охватил одно из жилых помещений. На место выехали 17 человек на 5 спецавтомобилях, а также 2 звена газодымозащитной службы.

Пламя быстро распространилось на остальные квартиры. Пожару присвоили ранг 1-БИС (сил направленных на тушение соединений недостаточно, нужно еще 2 машины пожарной бригады. - Прим. ред.).

«В результате пожара огнем повреждены 5 квартир общей площадью 180 кв. м, кровля обрушилась», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

В ЧП никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.